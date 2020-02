Migranti, partenze record dalla Libia. Open Arms sbarca a Pozzallo (Di sabato 1 febbraio 2020) Migranti, i dati di gennaio confermano l’aumento delle partenze dalla Libia. Il premier Conte convoca i ministri a Palazzo Chigi. ROMA – E’ di nuovo emergenza sbarchi in Italia. I dati di gennaio sui Migranti hanno confermato una crescita esponenziale delle partenze (e di conseguenza degli arrivi) dalla Libia. Secondo i numeri citati da Repubblica, nel nostro Paese sono arrivate nei primi giorni del 2020 oltre 1600 persone rispetto alle sole 202 dello scorso anno. Cifre che confermano una politica diversa tra l’esecutivo precedente e quello in carica ma secondo Palazzo Chigi dietro queste partenze c’è una strategia ben precisa di Tripoli. Il premier Conte convoca i ministri a Palazzo Chigi L’aumento delle partenze potrebbe essere una strategia ben precisa per mettere pressione nei confronti dell’Italia in vista del Memorandum. La ... newsmondo

