Meloni vola negli Usa, lunedì summit con Orban e conservatori (Di sabato 1 febbraio 2020) lunedì 3 febbraio alle ore 19 al Grand Hotel Plaza in via del Corso 126 a Roma, il presidente di Fratelli d`Italia Giorgia Meloni terrà l`intervento inaugurale dei lavori della "National Conservatism Conference", l`evento internazionale ideato dalla Edmund Burke Foundation. Un appuntamento che si svolge per la seconda volta in Europa e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del primo ministro ungherese Viktor Orbán, del presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo, Ryszard Legutko, del filosofo israeliano Yoram Hazony. Il partner italiano della conferenza è il movimento di idee Nazione Futura e le altre realtà promotrici sono Bow Group (Regno Unito), Danube Institute (Ungheria), International Reagan Thatcher Society (Stati Uniti), The Herzl Institute (Israele).Un evento che conferma la centralità sulla scena politica europea e internazionale di Fratelli d`Italia, seconda ... ilfogliettone

