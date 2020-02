Mamma di 4 figli stroncata da un tumore, morta dopo 5 mesi: il marito rivela il suo ultimo desiderio (Di sabato 1 febbraio 2020) Cristiana ha lottato per 5 mesi contro un grave tumore che non le ha lasciato scampo. Aveva 4 figli: il marito ha raccontato come ha vissuto questo drammatico periodo Per cinque lunghi mesi ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia che, giorno dopo giorno, la rendeva sempre più debole. Finchè non ha … L'articolo Mamma di 4 figli stroncata da un tumore, morta dopo 5 mesi: il marito rivela il suo ultimo desiderio NewNotizie.it. newnotizie

