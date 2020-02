Londra lascia l’Ue, Johnson: “Per noi è un nuovo inizio” (Di sabato 1 febbraio 2020) La Brexit è realtà: la Gran Bretagna lascia ufficialmente l’Unione Europea e Johnson spiega i progetti per un nuovo inizio. La Gran Bretagna non fa più parte dell’Unione Europea: dopo il referendum, la fase transitoria, oggi questa è la realtà. “Stanotte lasciamo l’Ue, per molte persone questo è uno stupefacente momento di speranza, un momento … L'articolo Londra lascia l’Ue, Johnson: “Per noi è un nuovo inizio” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

ItalyinUK : “L'uscita del Regno Unito dalla #UE lascia in tutti noi un sentimento di rammarico, ma i legami storici culturali,… - Corriere : Goodbye Londra, il giorno Brexit. A mezzanotte Londra lascia la Ue - Bassi10Bassi : RT @PivaEdoardo: Il Regno Unito lascia l’Unione Europea e la Scozia vuole lasciare il Regno Unito. La premier Nicola Sturgeon oggi ha prese… -