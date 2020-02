Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca Clizia Incorvaia e Adriana Volpe (Di sabato 1 febbraio 2020) Come annunciato, il Grande Fratello Vip ci ha regalato scene scoppiettanti. Dopo la reunion tra Pago e Serena, ad attirare l’attenzione sono state le donne, che si sono scontrate in una diatriba molto accesa! Come spesso è capitato, a scatenare il litigio è stata Antonella Elia, che ha provocato Clizia Incorvaia mentre si faceva la doccia, chiedendole di togliere gli occhiali da sole in modo un po’ troppo canzonatorio. Apriti cielo! In un baleno è scoppiato il putiferio, con una Clizia davvero infuriata che ha accusato la Elia di darle della cretina. Le offese si sono amplificate nel confessionale, in cui Antonella Elia ha definito l’ex moglie di Francesco Sarcina una “smorfiosa“, aggiungendo un’affermazione davvero forte: Lei l’avrà fatto apposta a baciare Scamarcio, per far inca**are quell’altro… E quindi capisco ... trendit

