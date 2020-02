Gaja e Serena cercano un donatore per sconfiggere l’aplasia midollare (Di sabato 1 febbraio 2020) Nel novembre scorso, Gaja e Serena hanno scoperto di avere la stessa malattia, l’aplasia midollare, che richiede un trapianto di midollo osseo: ecco cosa fare per aiutarle. Gaja e Serena hanno 12 e 17 anni e sono in cerca del “tipo giusto”. Nel novembre scorso, hanno scoperto di avere la stessa malattia: l’aplasia midollare che richiede un trapianto di midollo osseo. Le due adolescenti, una di Napoli, l’altra di Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, si sono conosciute nell’ospedale Bambino Gesù di Roma, dividono la stessa stanza, le stesse cure, condividono la speranza di trovare il loro gemello genetico. Per loro parte un nuovo appello per la tipizzazione. Così già oggi, grazie all’Admo, Associazione donatori di midollo osseo, è possibile recarsi a Brusciano, in provincia di Napoli, in via Padula, dove sono stati allestiti i gazebo per la ... 2anews

