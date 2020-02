Elena Sofia Ricci a Verissimo: “Abusata a 12 anni”, Toffanin sconvolta (Di sabato 1 febbraio 2020) Verissimo, Silvia Toffanin sconvolta dal racconto di Elena Sofia Ricci sugli abusi subiti: “Non ho parole” Nel salotto di Verissimo di questo primo sabato di febbraio ci sono stati moltissimi ospiti tra cui Elena Sofia Ricci. L’attrice da Silvia Toffanin ha parlato della sua carriera e della sua vita privata ma soprattutto è ritornata a parlare di un argomento molto delicato, gli abusi che ha subito quando aveva solo 12 anni. Per molto tempo ha taciuto su tale triste vicenda ma pochi anni fa, dopo la morte della madre, lo ha dichiarato pubblicamente. La stessa conduttrice è entrata in argomento, con molto tatto, dicendo: “Sono rimasta sconvolta quando hai raccontato quello che hai subito, io non ho parole, se ne vuoi parlare..” Elena Sofia Ricci quindi ha spiegato che in realtà accade più spesso di quando si pensi e che ne sono vittime non solo le femmine ... lanostratv

