"Ecco è nata la nostra storia d'amore" - (Di sabato 1 febbraio 2020) Alessandro Santoriello Una storia d'amore iniziata a Uomini e Donne. Beatrice Valli e Marco Fantini svelano la data e il giorno del loro matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini quest’oggi sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto pomeridiano di Verissimo. I due sono entrambi molto uniti ed innamorati. La coppia è nata nel dating show Uomini e Donne nel 2014 e sono in attesa del terzo figlio: lui tronista, lei corteggiatrice, sono pertanto seguiti da quasi quattro milioni di followers. Beatrice è già madre di due figli, il primo, si chiama Alessandro, nato dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi, e la seconda, Bianca, nata nel 2017 dall’amore che la lega all’ex tronista Marco Fantini. La sua presenza al dating show non è stata priva di polemiche, infatti, sono stati in tanti ad averla criticata per aver avviato un percorso così importante con il pubblico ... ilgiornale

