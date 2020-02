Decoro architettonico del condominio e autorizzazione dell’assemblea (Di sabato 1 febbraio 2020) Cassazione 18.11.2019 n 29924 Se il regolamento di condominio impone il consenso preventivo dell'assemblea per qualsiasi modifica delle parti comuni dell'edificio compiuta dai singoli condomini, anche se l'assemblea può convalidare ex post le attività compiute dal proprietario in difetto dell'autorizzazione, ogni condomino può agire in giudizio per contestare l'uso della cosa comune ed il potere dell'assemblea di consentirlo, ove esso risulti lesivo del Decoro architettonico. fanpage

