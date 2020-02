Da Nakata a Gheddafi, gli “affari” di calciomercato di Luciano Gaucci (Di sabato 1 febbraio 2020) Luciano Gaucci è morto, aveva 81 anni, per tredici stagioni è stato il presidente del Perugia, che portò dalla Serie C alla Coppa Uefa. Scoprì dei grandi talenti, come Grosso e Materazzi, e portò in Italia il giapponese Hidetoshi Nakata e Saadi Gheddafi, figlio dell'allora dittatore della Libia, che giocò anche una partita in Serie A contro la Juventus. fanpage

