Crac Banca Popolare di Bari, dieci anni di ispezioni farsa da parte di Bankitalia. Il sistema di controlli è incapace di proteggere i risparmiatori (Di sabato 1 febbraio 2020) Dalle indagini sulla Popolare di Bari sembra emergere nuovamente la piaga di un sistema di controlli incapace di evitare Crack simili e di proteggere dunque i risparmiatori. Anche in questo caso tanto le verifiche della Banca d’Italia quanto quelle della Consob non hanno infatti bloccato subito quella che è diventata una strada senza ritorno e come sempre finita poi con il solito salvataggio di Stato a spese di tutti i contribuenti. Qualcosa di più, secondo lo stesso gip Francesco Pellecchia poteva essere fatto, ma Palazzo Koch si sarebbe accontentato delle rassicurazioni dei manager dell’istituto di credito in crisi. “La Banca d’Italia – evidenzia il giudice – a fronte di un’inerzia protrattasi per diversi anni, qualora non indotta in errore dalle plurime false comunicazioni trasmesse, avrebbe potuto ai sensi dell’art. 53-bis, comma 1, lettera e) del TUB, provvedere alla ... lanotiziagiornale

