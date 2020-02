Coronavirus, panico a Roma: a gennaio 2.000 cinesi atterrati direttamente da Wuhan (Di sabato 1 febbraio 2020) panico Coronavirus a Roma: a gennaio, riporta Il Tempo, "sono sbarcati all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino circa duemila cittadini cinesi provenienti direttamente da Wuhan, la metropoli di 11 milioni di persone in cui si è sviluppato e da cui si è diffuso il virus". Ovviamente, non c'è alcu liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Conte: 'Due casi in Italia. Nessun motivo di panico'. Il direttore scientifico dello Spallanzani: 'Pe… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus due casi accertati in Italia. Il premier Conte: 'Non c'è nessun motivo di creare panico e allarme soci… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, panico a Roma: a Fontana di Trevi cartellino in cinese 'Non entrate' #FOTO #ANSA -