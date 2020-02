Coronavirus, Oms: “La trasmissione da pazienti asintomatici è rara”, utilizzato un farmaco sperimentale anti-ebola su un paziente (Di sabato 1 febbraio 2020) Il principale veicolo di trasmissione del Coronavirus, “in base ai dati disponibili, sono i casi sintomatici” ma l’Organizzazione mondiale della Sanità “è a conoscenza della possibile trasmissione di 2019-nCoV da persone infette prima che si sviluppino i sintomi“. E’ quanto si legge nel bollettino quotidiano dell’Oms. “La trasmissione del virus da casi asintomatici è rara anche per gli altri Coronavirus, come abbiamo visto in precedenza per il Mers. Pertanto, è probabile questo non sia un importante fattore di trasmissione. Le persone sintomatiche diffonderanno il virus più facilmente tossendo e starnutendo“, si legge nel bollettino. Istituto Pasteur: “Vaccino entro 20 mesi” I ricercatori dell’Istituto Pasteur sono riusciti a isolare il Coronavirus e lavorano, come promesso in una conferenza stampa a Parigi, ... meteoweb.eu

ferrazza : Cosa significa lo stato di emergenza globale dichiarato dall'Oms per il coronavirus. Spolier: dal 2009 è già succes… - Agenzia_Ansa : L'Oms dichiara l'emergenza globale per il #Coronavirus #ANSA - sole24ore : #CoronaVirus, l’#Oms, Organizzazione mondiale della sanità decreta l’emergenza globale. Ecco gli effetti sull’econo… -