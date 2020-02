Caltagirone, crolla una palazzina di due piani: si cercano dispersi (Di sabato 1 febbraio 2020) Pericolo a Caltagirone, in provincia di Catania, dove crolla una palazzina di due anni: le persone sono state soccorse sui balconi Vigili del fuoco costantemente a lavoro a Caltagirone, in provincia di Catania. In serata è crollata una palazzina di due piani con diverse persone soccorse sui balconi. Ecco il tweet pubblicato dall’account ufficiale: “Squadre ordinarie, … L'articolo Caltagirone, crolla una palazzina di due piani: si cercano dispersi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

