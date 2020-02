Brescia, Corini a rischio esonero: la situazione dell’allenatore (Di domenica 2 febbraio 2020) Eugenio Corini a rischio esonero: il tecnico del Brescia potrebbe pagare a caro prezzo la sconfitta contro il Bologna Eugenio Corini potrebbe non essere più l’allenatore del Brescia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il presidente Cellino sarebbe intenzionato al cambio in panchina, dopo la sconfitta contro il Bologna. Il primo nome accostato al Brescia per il dopo Corini è quello di Diego Lopez, capitano prima e poi allenatore del Cagliari di Massimo Cellino. Nelle prossime ore si conoscerà il destino del tecnico. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sportli26181512 : #Notizie Brescia, Eugenio Corini a rischio esonero (di nuovo): Due punti in sei partite e quindicesima sconfitta co… - BamonSwanqueen : RT @DiMarzio: #Brescia, a rischio la panchina di #Corini - kobemimanchi : RT @DiMarzio: #Brescia, a rischio la panchina di #Corini -