Benevento | i convocati di Inzaghi | assenza annunciate per la Salernitana

Benevento – Filippo Inzaghi ha scelto gli uomini per il derby di domani sera contro la Salernitana. Il tecnico del Benevento ha convocato 23 calciatori per il match contro i granata di Gian Piero Ventura. All'appello mancano quattro pedine, tutte annunciate alla vigilia. Salteranno la sfida valevole per il terzo turno del girone di ritorno i difensori Antei e Tuia e i centrocampisti Tello e Vokic, tutti costretti ai box per infortunio. Questi, nello specifico, gli uomini convocati dall'allenatore piacentino: PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori; DIFENSORI: Letizia, Gyamfi, Rillo, Caldirola, Barba, Volta, Pastina, Maggio; CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Hetemaj, Viola, Schiattarella, Basit, Kragl, Improta, R. Insigne; ATTACCANTI: Coda, Sau, Moncini, Di Serio.

