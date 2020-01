Tuttosport: bilancio più leggero per la Juve, 100 milioni di plusvalenze e riduzione degli ingaggi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Con la cessione di Emre Can al Borussia la Juventus realizza 30 milioni di plusvalenza. Praticamente l’intera somma pagata dal club tedesco, visto che il calciatore era arrivato a parametro zero. Con questi, le plusvalenze realizzate dalle cessioni di bianconeri a partire dal luglio 2019 arrivano a quota 103 milioni. E finiranno nel prossimo esercizio di bilancio. Vi rientrano anche i proventi delle vendite di Cancelo, Kean, Han, Mota Carvalho e altre operazioni minori. L’unica cessione a non aver generato plusvalenze (ma anzi, una minusvalenza di un paio di milioni) è quella di Mandzukic all’Al-Duhail. In compenso, l’addio di Mario e di Emre Can alleggeriscono il monte ingaggi della Juve di circa 11 milioni. “Un particolare importante per Paratici, che deve studiare le strategie di mercato potendo contare su una potenza di fuoco inferiore a quella delle ... ilnapolista

