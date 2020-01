Roma ancora prima nella classifica delle città più trafficate di Italia

Probabili formazioni Sassuolo Roma/ Diretta tv : Fonseca ancora senza Diawara : Probabili formazioni Sassuolo Roma: Diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 22giornata del campionato di Serie A.

Buzzi è ancora “socialmente pericoloso” e potrebbe corrompere ancora. La Procura generale chiede che il ras delle cooperative Romane torni in carcere : La Procura generale di Roma ha presentato ricorso contro la scarcerazione di Salvatore Buzzi, figura chiave, insieme a Massimo Carminati, dell’inchiesta Mondo di mezzo. Nell’udienza svolta oggi, davanti al tribunale del Riesame, Buzzi ha però chiesto la ricusazione del presidente del tribunale della Libertà, Bruno Azzolini, in quanto, sostengono nel ricorso i legali del ras delle coop romane, in passato per due volte si era espresso ...

Emilia-Romagna - il day after : Salvini ancora sconfitto in tv. Stavolta ha perso contro la Meloni : ancora una sconfitta per Matteo Salvini nelle sfide in tv contro Giovanni Floris e i suoi ospiti, avversari e alleati, in sovrapposizione. Stavolta è toccato a Giorgia Meloni avere la meglio...

La petizione per chiedere che Federica Angeli sia ancora la candidata del centrosinistra a Roma : Un giallo che ha movimentato le acque del centrosinistra italiano, proprio alla vigilia del voto per le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Un giallo che ha rischiato di far saltare i nervi a buona parte di un elettorato che non riesce a comprendere le ragioni di partito dietro a una candidatura. Il giallo riguarda Federica Angeli, la giornalista di Repubblica che di «gialli» se ne intende: del resto, è una delle punte di ...

Roma Lazio 1-1 LIVE : ancora un miracolo di Strakosha su Dzeko : Allo Stadio Olimpico, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Roma e Lazio si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Lazio 1-1 MOVIOLA 1′ Inizia il match dell’Olimpico! 4′ Roma pericolosa – Acerbi fa ...

Regionali Emilia-Romagna - Salvini viola (ancora una volta) il silenzio elettorale : Il leader della Lega, Matteo Salvini, anche in occasione delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria viola il silenzio elettorale sui social network. Un'abitudine che si è ripetuta in tutte le ultime tornate elettorali per il leader della Lega, che approfitta di una sorta di vuoto legislativo per quanto riguarda la propaganda sui social network.Continua a leggere

Roma - like alla cessione di Florenzi : ancora grane social - nel mirino un importante giallorosso [DETTAGLI] : ancora problemi in casa Roma legati all’utilizzo di Instagram. Nel giorno in cui ha fatto discutere il ‘like’ messo dall’ex capitano Totti al post pubblicato da Buffon dopo il successo in Coppa Italia della Juventus sui giallorossi, arriva un altro caso stavolta collegato al profilo social dell’allenatore Paulo Fonseca. Tutto è nato da un messaggio pubblicato ieri dalla Roma con alcune immagini allegate ...

Roma - stop veicoli inquinanti 25 - 26 e 27 gennaio : ancora alti livelli di Pm10 nell’aria : Il Campidoglio ha emesso una nuova ordinanza per lo stop ai veicoli inquinanti nella capitale il 25, 26 e 27 gennaio.Continua a leggere

Roma - Fonseca : «Mercato? Stiamo lavorando è ancora aperto - non voglio parlarne» – VIDEO : Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata dalla Roma in Coppa Italia contro la Juve Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita dalla sua Roma contro la Juve in Coppa Italia. Il tecnico giallorosso si è soffermato sul tema caldo del mercato, dal quale aspetta rinforzi. «Mercato? Mi aspetto qualcosa, speriamo che possiamo prendere un paio di giocatori perché ne ...

Meteo Roma : BEL TEMPO ancora per poco - weekend più incerto con qualche precipitazione : Il Meteo su ROMA sarà soleggiato giovedì, mentre già da venerdì si presenteranno le prime nubi più intense dalla sera. Sarà questo il segnale del passaggio di una perturbazione che causerà qualche debole pioggia sabato. Giovedì 23: sereno. Temperatura da 5°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 3 Km/h, raffiche 11 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Venerdì 24: nubi sparse, ...

Juventus Roma formazioni ufficiali - Sarri sorprende ancora : Juventus Roma formazioni ufficiali – Torna la Coppa Italia. La Juventus, per aggiudicarsi la semifinale di coppa dovrà battere la dura Roma di Fonseca. All’Allianz Stadium di Torino, le due formazioni daranno spettacolo. Roma da non sottovalutare come dimostra la sfida di campionato di qualche settimana fa, dove i giallorossi rischiarono fino alla fine, di pareggiare il match. Juventus che non deve avere cali di attenzione. CR7 deve ...

Elezioni supplettive Roma : Zingaretti vuole Gianni Cuperlo - ma ancora non c’è l’accordo : Il segretario del PD Nicola Zingaretti ha scelto Gianni Cuperlo per correre il prossimo 1 marzo alle Elezioni supplettive per il collegio uninominale della circoscrizione Roma Centro. Un modo per rafforzare il ruolo del presidente della Fondazione Pd nel partito. Ma sul nome di Cuperlo ancora non c'è accordo con Italia Viva, Azione e il resto del centrosinistra.Continua a leggere

Raggi : Roma orgogliosa di ospitare ancora Sei Nazioni : Roma – “Roma e’ orgogliosa di ospitare il Sei Nazioni ancora una volta, sia perche’ si tratta di un evento sportivo importantissimo, sia perche’ la citta’ si conferma capitale dello sport con molti eventi nei prossimi mesi, dalla Maratona agli Internazionali di tennis, mentre stiamo gia’ lavorando per la Ryder Cup e gli Europei di nuoto del 2022”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel ...

Previsioni meteo Roma 21 gennaio : ancora freddo - temperature primaverili in arrivo : Cielo poco nuvoloso e ancora freddo a Roma e nel Lazio sono le Previsioni del meteo per domani, martedì 21 gennaio. Sono in arrivo temperature primaverili grazie a l'anticiclone che influenzerà il quadro meteorologico anche sulle regioni centrali. venerdì e sabato torna una nuova perturbazione.Continua a leggere