Post-Brexit | una tempestosa alba per l' Europa

Brexit - La BMW Posticipa la nuova Mini : La BMW posticiperà l'uscita della nuova generazione della Mini per via della Brexit. Il gruppo di Monaco ha infatti ritardato i piani per lo sviluppo della compatta a causa dell'incertezza sulle relazioni commerciali tra il Regno Unito e l'Ue, che renderanno più difficili le previsioni sugli investimenti a lungo termine. Insomma, fino a quando non vi sarà una maggiore sicurezza sull'esito dei negoziati, la Casa dell'Elica non effettuerà ...

Brexit - la proPosta di Scudieri (Adler) : Accogliamo nel Mezzogiorno le imprese in fuga dalla Gran Bretagna : “Faccio una proposta alla politica e ai rappresentanti istituzionali del nostro Paese: in tutt’Italia, ma al Sud in particolare, c’è un Gran numero di capannoni industriali in disuso. E allora perché non ospitare le aziende che lasciano il Regno Unito causa Brexit? I problemi vanno trasformati in opportunità”. Questa è l’idea espressa da Paolo Scudieri, presidente del gruppo Adler, azienda campana leader mondiale nella componentistica ...

Premier League - scontro con l’FA sugli stranieri Post-Brexit : A partire dalla mezzanotte del 1° febbraio, il Regno Unito non sarà più considerato un membro dell’Unione Europea. Si tratta solamente del primo passo di una transazione che potrebbe durare anni e che porterà a conclusione quella “Brexit” di cui si è tanto discusso in tempi recenti. Anche il calcio sarà investito da questo processo, […] L'articolo Premier League, scontro con l’FA sugli stranieri post-Brexit è stato realizzato da Calcio e ...

I piani di Boris Johnson per il Post Brexit : La scelta del Regno Unito di uscire dall’Unione europea è già storia compiuta. Anche se molto, sul piano attuativo, dovrà essere ancora realizzato, è un fatto storico che oggi il Regno Unito esce dall’Unione. Ed è un fatto che dà ragione a Boris Johnson, l’uomo e il politico che ha puntato la sua as

Brexit : ConfartVeneto - seconda regione più esPosta sul mercato del Regno Unito (2) : (Adnkronos) - Tornando ai numeri il made in Veneto verso il Regno Unito vale 3,7 miliardi negli ultimi dodici mesi (il 15,3% dei 24,9 miliardi del totale Italia), e risulta in salita del 5,4% rispetto ai dodici mesi precedenti, il ritmo più accentuato degli ultimi quattro anni. Il made in Italy dest

Brexit : ConfartVeneto - seconda regione più esPosta sul mercato del Regno Unito : Venezia, 31 gen. (Adnkronos) - Gli ultimi dati sul valore delle esportazioni manifatturiere verso il Regno Unito relativi ai dodici mesi tra IV trimestre 2018 e III trimestre 2019 indicano che la regione Veneto supera i 3,7 miliardi di euro di vendite. Si tratta del terzo valore più alto in valore a

Brexit - gli italiani non perderanno 140 mila Posti di lavoro nei prossimi 2 anni : Davvero la Brexit avrà un impatto negativo sull’occupazione degli italiani a Londra? I numeri e l’evidenza suggeriscono che l'allarmismo è esagerato. Otto richieste di residenza su dieci in Inghilterra, già oggi, hanno via libera. L’unico problema per gli italiani? Un po' di burocrazia in più. Anche sull'export, i timori sono eccessivi.Continua a leggere

La bandiera dell’Unione Europea continuerà ad essere esPosta davanti al parlamento scozzese anche dopo Brexit : La bandiera dell’Unione Europea continuerà ad essere esposta davanti al parlamento scozzese anche dopo Brexit: lo ha deciso oggi il parlamento con un voto che ha ribaltato una precedente decisione dello Scottish Parliamentary Corporate Body (SPCB), l’organo che si occupa di

Von der Leyen : libera circolazione chiave per accordo Post-Brexit : Zagabria, 10 gen. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha messo in guardia la Gran Bretagna dal fatto che non potrà sperare di avere relazioni commerciali senza frizioni con l’Unione europea dopo la Brexit senza garantire la libera circolazione per gli europei. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa in Croazia, paese che sta per assumere la presidenza di turno dell’Unione ...

Von der Leyen a colloquio con Bojo sul Post-Brexit : Londra, 8 gen. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha incontrato il primo ministro britannico Boris Johnson a tre settimane dall’uscita di Londra dall’Ue. Sempre a Londra, nel corso di una conferenza alla London School of Economics (LSE), la leader dell’esecutivo europeo ha preannunciato discussioni “dure” con il Regno Unito sulla relazione post-Brexit.

Post Brexit. Gli inglesi guardano alla cittadinanza irlandese : Un vero e proprio boom: un milione di passaporti in un anno. È l’ammontare delle richieste di cittadinanza ricevute dall’Irlanda

Nel negoziato Post Brexit i 27 dell’Ue hanno priorità divergenti : Bruxelles. Il premier inglese, Boris Johnson, vuole vietare per legge il divieto al suo governo a chiedere una qualsivoglia proroga del periodo di transizione post Brexit, e così è scattato nuovamente il conto alla rovescia del “no deal”: tra 378 giorni, se non troverà un’intesa con l’Unione europea

Post Brexit : Scozia indipendente e Irlanda unita : La Brexit apre diverse questioni anche interne. Il caso scozzese rischia di diventare una Catalogna bis. In Scozia ha vinto