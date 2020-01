Paderno, droga e soldi in casa: 4 stranieri arrestati (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’altra sera la Polizia di Stato ha arrestato a Paderno Dugnano 4 persone per detenzione e spaccio di stupefacenti. L’attività di indagine, condotta dai poliziotti del Commissariato “Lambrate” ha potuto avvalersi anche della collaborazione dei cittadini che hanno fornito segnalazioni precise sulla sospetta attività di spaccio che si svolgeva a Milano in via Padova. Qui è stato individuato un cittadino gambiano 31enne che si dedicava allo spaccio. Una serie di pedinamenti e appostamenti ha portato gli agenti fino all’appartamento in uso all’arrestato, a Paderno Dugnano in via Derna. su Il Notiziario. ilnotiziario

