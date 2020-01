Napoli, il report dell’allenamento da Castel Volturno (Di venerdì 31 gennaio 2020) Napoli, il report dell'allenamento: la squadra ha svolto esercitazioni tecnico tattiche; personalizzato per Ghoulam, per Allan lavoro misto, palestra post-influenza per Fabian e Politano L'articolo Napoli, il report dell’allenamento da Castel Volturno proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

juventusfc : La missione Napoli entra nel vivo ?? Il report della giornata di lavoro alla Continassa ?? - juventusfc : Il post gara di #NapoliJuve Match Report ? - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliJuve ???? -