Milano, 24enne precipita dal quarto piano di un palazzo in zona Brera: in codice rosso al Niguarda (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un ragazzo di 24 anni è stato portato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo in via Solferino, a Milano, in zona Brera. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, sul quale sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, arrivate sul posto per i rilievi del caso. fanpage

