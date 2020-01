Migranti: Zingaretti, ‘grande abbraccio a Lucano, nostra comunità gli è vicina’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Un grande abbraccio a Mimmo Lucano e alla sua famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa di suo padre. Tutta la nostra comunità gli è vicina”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti in un tweet.L'articolo Migranti: Zingaretti, ‘grande abbraccio a Lucano, nostra comunità gli è vicina’ CalcioWeb. calcioweb.eu

