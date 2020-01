Meteo NAPOLI: nuvolosità compatta, qualche pioviggine sabato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà caratterizzato da notevole copertura nuvolosa fin da venerdì, poi in ulteriore intensificazione nel weekend con la possibilità di locali deboli piogge. Venerdì 31: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud 7 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. sabato 1 febbraio: molto nuvoloso con pioviggine. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 11°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Domenica 2: coperto. Temperatura da 9°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Lunedì 3: molto nuvoloso. Temperatura da 11°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da ... meteogiornale

