Meteo MILANO: tra foschie e nubi anche compatte, rischio di qualche pioggia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO sarà caratterizzato da grigiore, tra annuvolamenti e foschie anche dense. Nella giornata di sabato è attesa copertura nuvolosa più organizzata, con qualche debole pioggia. Venerdì 31: foschia leggera. Temperatura da 3°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 5 Km/h, raffiche 16 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Sabato 1 febbraio: coperto con pioviggine. Temperatura da 5°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est/Nord-Est 3 Km/h, raffiche 12 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Domenica 2: nubi sparse. Temperatura da 6°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Lunedì 3: foschia. Temperatura da 7°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in diminuzione. Vento: in ... meteogiornale

