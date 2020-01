Meteo: inizia febbraio, ma ancora niente freddo invernale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gennaio è ormai finito, ma il canovaccio Meteorologico che l’ha contrassegnato sembra destinato a durare anche col secondo mese dell’anno. Le previsioni per il weekend del 1 e 3 febbraio, raccontano infatti di una perturbazione in arrivo e qualche pioggia, ma in generale le temperature saliranno. Tempo quasi primaverile Lo sottolineano anche gli esperti del Meteo.it: in Italia è quasi primavera. Ce ne eravamo accorti già nelle scorse settimane, con temperature decisamente miti, giornate di sole e solo la nebbia e lo smog a rovinare un quadro altrimenti idilliaco. Se non fosse che siamo in pieno inverno, quantomeno. Il fronte anticiclonico ha già annullato i giorni della Merla e sembra voler fare lo stesso con il weekend della Candelora, che secondo i detti popolari è il termometro per capire se l’inverno è già alle spalle. In arrivo un fronte piovoso Dicerie popolari a ... thesocialpost

