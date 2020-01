Matteo Salvini, il retroscena: non vuole lasciare il Sud agli alleati alle prossime elezioni regionali (Di venerdì 31 gennaio 2020) C'è tensione nel centrodestra sulla questione delle candidature per le prossime elezioni regionali. In teoria tutto sarebbe già deciso - e spartito - fra le tre formazioni. Veneto e Toscana alla Lega, Puglia e Marche a Fratelli d'Italia, Campania a Forza Italia e per la Liguria la ricandidatura del liberoquotidiano

fanpage : Matteo Salvini salta sull’onda del trending mediatico per alimentare una diffidenza ingiustificata verso i migranti - AndreaMarcucci : In pochi giorni Matteo #Salvini è passato da molestatore al citofono a virologo d'assalto. Anche il #coronavirus s,… - LegaSalvini : ++ MATTEO SALVINI QUESTO LUNEDÌ A PALERMO! ++ - ore 18 > Teatro 'Al Massimo' -