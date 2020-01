Mafia: presidente Corte Appello Palermo, ‘stupefacenti prima fonte reddito Cosa Nostra’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) Palermo, 31 gen. (Adnkronos) – E’ il traffico di stupefacenti “la principale fonte di reddito di Cosa Nostra”. Lo scrive il presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca nella sua relazione per l’ianugurazione dell’anno giudiziario. Droga che viene acquistati, di norma, “dalle o con le organizzazioni calabresi e campane e spacciata, di regola, mediante organizzazioni dedite a tali attività non direttamente riconducibili a Cosa Nostra che, però, ha solitamente un referente di fiducia nell’ambito di tali organizzazioni”. Una gestione che “frequentemente” avviene “a livello mandamentale”, “proprio per questo – sottolinea Frasca – un significativo sforzo investigativo è stato ed è indirizzato verso il contrasto di tale attività criminale”.L'articolo Mafia: presidente ... calcioweb.eu

AnsaSicilia : Mafia: Palermo, Frasca, sempre più forte. Presidente corte appello, denunce cresciute del 132% | #ANSA - TV7Benevento : Mafia: presidente Corte Appello Palermo, 'errore sottovalutare potenziale Cosa Nostra' (2)... - TV7Benevento : Mafia: presidente Corte Appello Palermo, 'errore sottovalutare potenziale Cosa Nostra'... -