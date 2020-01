Lasciano morire un uomo d’infarto per strada a Wuhan: per paura del Coronavirus nessuno lo soccorre (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus, Wuhan per paura nessuno soccorre uomo stroncato da un infarto per la strada La paura del contagio generata dal Coronavirus sta dilagando in tutto il mondo. A causa della psicosi collettiva un uomo anziano stroncato da un infarto mentre stava rientrando a casa è stato lasciato morire senza che nessuno osasse avvicinarsi per soccorrerlo. La tragica vicenda è avvenuta proprio a Wuhan, la città cinese da cui si è diffuso il virus. Nelle foto pubblicate dall’agenzia AFP si vede il corpo dell’uomo senza vita abbandonato a terra, i passanti per la paura di un contagio non si avvicinano. Successivamente, come testimoniato dalle immagini, è arrivata una squadra di infermieri con indosso la tuta protettiva e hanno portato via il corpo senza vita dell’anziano colpito dall’infarto. Leggi anche: Coronavirus, cartello shock in un bar di Roma: “Vietato l’ingresso ... tpi

