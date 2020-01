La Brexit ci impone di portare avanti un progetto transnazionale, quello che farò a Strasburgo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Erano passate tre settimane dal referendum di giugno 2016 con cui i Britannici decisero di lasciare l’Unione europea e ci riunivamo a Bratislava per discutere delle conseguenze politiche e istituzionali della Brexit. Fu allora che proposi ai miei colleghi, ministri degli Affari europei, di usare i 73 seggi lasciati dai britannici al Parlamento europeo per introdurre delle liste transnazionali, cioè liste di diversi partiti e movimenti politici europei in una circoscrizione unica europea. Avevo sentito per la prima volta parlare di politica transnazionale da Marco Pannella, all’inizio degli anni ’90, per portare avanti il progetto federale di Spinelli e riorganizzare la politica europea lungo una “nuovissima linea di divisione” tra progressisti e conservatori.Da allora, mi sono battuto per questo progetto, perché sono sempre stato convinto che ... huffingtonpost

