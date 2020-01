Ivan Cottini, il ballerino con la sclerosi multipla, sarà ospite a Sanremo 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ivan Cottini, il ballerino con la sclerosi multipla, sarà ospite a Sanremo 2020 Ivan Cottini, il giovane ballerino con la sclerosi multipla, si esibirà come ospite sul palco di Sanremo 2020. Cottini si esibirà la serata finale del Festival, l’8 febbraio, insieme alla sua maestra e compagna di ballo Bianca Berardi. “Finalmente la tv ha capitò che la diversità è bellezza e valore aggiunto per migliorare la società. Questa sarà la strada per abbattere muri di pregiudizi e bullismo”, dichiara Cottini a TPI. “Per me personalmente è una vittoria professionale, come artista. Ora hanno capito che io non voglio raccontarmi ma voglio solo danzare. È quella la mia forza”. Ivan Cottini, marchigiano di 35 anni, otto anni fa ha scoperto di avere la sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa, in forma aggressiva (qui l’intervista video di Ivan a TPI.it). Ex ... tpi

