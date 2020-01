Inter Fiorentina: il cambiamento difensivo di Conte (Di venerdì 31 gennaio 2020) Conte ha sperimentato qualcosa di nuovo in Inter-Fiorentina di Coppa Italia. Difensivamente si è visto un 5212 L’Inter di Conte non è una squadra che ama difendersi con la palla. Quando passa in vantaggio, è solita schierarsi con un blocco medio-basso che protegge molto bene la propria trequarti. Si forma sempre un 532. Contro la Fiorentina, però, si è visto un 3412 con Sanchez trequartista. In fase difensiva diventava un 5212 come si vede in foto. C’erano solo due mediani a coprire la difesa. Un esperimento legato alla partita specifica, visto che la Fiorentina attacca in contropiede e raramente consolida il possesso. Difficilmente lo rivedremo in futuro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

