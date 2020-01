Il ritorno del sogno: una recensione a caldo su Warcraft 3 Reforged (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il nome di Blizzard, per molte persone, in particolar modo per quelli che sono nati negli anni 90- fine 80 non indicava giochi come Overwatch e Hearthstone, bensì capolavori come Warcraft e Diablo, ed è proprio del primo titolo di cui parleremo oggi. Warcraft, uno dei capostipiti del genere RTS (Real Time Strategy), raggiunse il suo apice con il suo ultimo capitolo, ovvero il terzo capitolo, sottotitolato “Reign of Chaos“. Uscito nel luglio del 2002, questo strategico riuscì ad entrare subito nei cuori dei milioni di fans della saga della Grande Guerra tra Umani e Orchi, a cui si aggiungono le funebri legioni dei Non-Morti e le affascinanti guerriere degli Elfi della Notte. La sua storia, il suo gameplay semplice ma complesso e in grado di dare grandi soddisfazioni, il carisma dei personaggi (come il fantastico Cavaliere della Morte Arthas) fecero di questo gioco una pietra ... nonsolo.tv

mattiafeltri : #Buongiorno n.667 - 'Camicia bianca' ovvero l'improvviso ritorno del grande Agostino Viviani (se solo qualche minis… - MarcoBovicelli : #Milan, arriva #Saelemaekers dall’#Anderlecht: è il ‘99 belga il sostituto #Suso. Nuova offerta per #Robinson del… - fattoquotidiano : Rivedi la nona puntata di #SonoLeVenti di @petergomezblog, la nuova striscia di informazione in onda sul @nove -