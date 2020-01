Il Riesame bastona Open: fondi illeciti a Renzi. Per i giudici la Fondazione era usata come un’articolazione del partito (Di venerdì 31 gennaio 2020) Se qualcuno credeva che il Riesame avrebbe picconato l’inchiesta sulla Fondazione Open, è destinato a restare deluso. Già perché nelle motivazioni della decisione con cui il Tribunale della Libertà di Firenze ha rigettato il ricorso contro i sequestri di documenti e computer, del 26 novembre scorso, a carico dell’imprenditore Marco Carrai (nella foto), indagato per finanziamento illecito ai partiti, non sembra esserci alcuno spiraglio che possa incrinare l’inchiesta riguardante la Fondazione dell’ex premier Matteo Renzi. Anzi, sfogliando le pagine del provvedimento, emerge come il Riesame abbia più che confermato le tesi della Procura di Firenze, al cui vertice c’è il procuratore Giuseppe Creazzo. Secondo i giudici, la Fondazione Open “appare aver agito, a prescindere dal suo scopo istituzionale, quale articolazione di partito”. Una deduzione che deriva dal fatto che questa “ha ... lanotiziagiornale

