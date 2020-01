Il 9 febbraio il lancio della missione Solar Orbiter, farà una “Tac” al Sole (Di venerdì 31 gennaio 2020) E’ stato rimandato al 9 febbraio il lancio della missione Solar Orbiter, che farà una Tac dell’atmosfera del Sole da una distanza inferiore a quella di Mercurio. La partenza è prevista con un razzo Atlas V dalla base di Cape Canaveral in Florida. Inizialmente in programma nella notte tra il 5 e 6 febbraio, il lancio è stato rinviato per due motivi: le condizioni meteo avverse e l’accavallamento con il programma di lancio di una missione commerciale da una piattaforma vicina. Solar Orbiter, una missione guidata dall’ESA e a forte partecipazione NASA, fornirà le prime vedute delle inesplorate regioni polari del Sole da alte latitudini, fornendo una visione senza precedenti di come funziona la nostra stella madre. Questa importante missione indagherà inoltre sulla connessione Sole-Terra, aiutandoci a meglio comprendere e prevedere i periodi burrascosi del meteo ... meteoweb.eu

