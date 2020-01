Final Fantasy VII Remake, Red XIII e le musiche protagoniste del nuovo splendido trailer (Di venerdì 31 gennaio 2020) Square Enix ha oggi presentato l'incredibile musica di Final Fantasy VII Remake svelando il brano principale dell'attesissimo titolo con un nuovo trailer e un behind-the-scenes con delle interviste esclusive agli autori del brano, e le sorprese non finiscono di certo qui. Ecco il comunicato ufficiale.Il brano, che si intitola "Hollow", è stato scritto da Nobuo Uematsu, l'illustre compositore della serie Final Fantasy, e interpretato dal cantautore Yosh, membro della rock bank giapponese Survive Said The Prophet.Oltre al brano principale, questo nuovo trailer contiene nuove immagini delle epiche battaglie e dei personaggi di Final Fantasy VII Remake che ci invitano ad esplorare ancora di più l'eclettica città di Midgar. Per i fan di vecchia data, questo trailer mostra anche dei momenti indimenticabili del gioco originale reinterpretati per il Remake. Leggi altro... eurogamer

