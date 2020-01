Festival di Sanremo: ecco svelati i super ospiti internazionali della finale (Di venerdì 31 gennaio 2020) I Gente de Zona, saranno ospiti dell’ultima serata del Festival di Sanremo che andrà in onda sabato 8 febbraio. Il duo cubano, composto da Alexander Delgado e Randy Malcom, farà ballare il Teatro Ariston durante la finale con un medley delle loro due hit più famose, La Gozadera e Bailando. Il duo, ha raggiunto la notorietà internazionale grazie alla collaborazione con il cantante spagnolo Enrique Iglesias e Descemer Bueno, per il singolo del 2014 Bailando. Un successo mondiale, che è rimasto per 41 settimane al primo posto su Billabord’s Hot Latin Songs. La prima hit che li ha visti come artisti principali è, però, La Gozadera, canzone in cui hanno duettato con Marc Anthony nel 2015. La Gozadera, è incluso in Visualízate (Visualize Yourself), il primo album del duo con Sony Music Latin. Pubblicato nell’aprile ... trendit

