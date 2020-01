F1, date presentazioni Ferrari, Mercedes e tutte le scuderie 2020. Il calendario e il programma completo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Manca poco più di un mese all’inizio del Mondiale F1 2020 che scatterà nel weekend del 13-15 marzo col GP d’Australia, come ormai da tradizione sarà il circuito semicittadino di Melbourne a tenere a battesimo il campionato della massima categoria automobilistica. C’è grande attesa per il primo appuntamento del campionato che sarà preceduto da sei giornate di Test a Barcellona: 19-21 febbraio e 26-28 febbraio, le varie scuderie avranno a disposizione complessivamente 48 ore di tempo per effettuare tutti i lavori del caso e perfezionare la messa a punto delle proprie monoposto in vista del debutto. I piloti cercheranno il giusto feeling con i mezzi ma ovviamente prima di scendere ufficialmente in pista al Montmelò, si svolgeranno tutte le presentazioni delle varie scuderie e delle nuove macchine. Ad aprire le danze sarà la Ferrari nella giornata di martedì 11 febbraio a ... oasport

