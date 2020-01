Eboli, un bando sulla proprietà confiscata alla criminalità: diventerà fattoria sociale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Eboli (Sa) – Trasformazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata in un progetto sociale in favore della collettività. E’ l’obiettivo del bando emesso dal Comune di Eboli e che riguarda la cosiddetta proprietà Adinolfi, in località Cioffi. «Puntiamo a realizzare una fattoria sociale – spiega il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -, in questo modo concretizzando un’azione sociale, di ripristino della legalità e di formazione e crescita culturale». La proprietà confiscata era stata trasferita al patrimonio del Comune di Eboli direttamemte dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata. «Con il nuovo bando che abbiamo emesso – spiega l’assessore Anna Senatore -, affideremo area e strutture a soggetti interessati alla realizzazione del progetto con ... anteprima24

