"Due casi importati non fanno epidemia", assicura il virologo (Di venerdì 31 gennaio 2020) "Era largamente probabile e atteso che anche in Italia arrivasse nCoV. Ma due casi in una coppia di turisti non fanno epidemia". Lo ha detto all'AGI Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia. "Anzi, neanche 100 casi farebbero un'epidemia - specifica - se si trattasse di casi importati che non hanno dato nessuna trasmissione. Si parlerebbe di introduzione ma non di contagio. In Francia e Germania ci sono stati più casi, in Germania anche di trasmissione: ma nessuna epidemia". Del resto, ricorda Maga, "in molti paesi fuori dalla Cina i casi sono molto superiori e da più tempo ma non si parla di epidemia da nessuna parte fuori dalla zona 'calda' perché i casi di contagio sono assenti o limitatissimi". Nessun allarme quindi, anche perché non è la prima volta che nel nostro paese arrivino persone infette ... agi

