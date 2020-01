Domani la “Festa del Tesseramento” UGL di Benevento (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Anche a Benevento, come nel resto d’Italia, verrà celebrata Domani la “Festa del Tesseramento” UGL, fortemente voluta dal Segretario Generale Francesco Paolo Capone, per inaugurare un nuovo modo di sentirsi partecipi all’attività del sindacato. Lo rende noto il segretario provinciale di Benevento della UGL Alberto Lombardi. “Presso la nostra sede provinciale di Benevento, in via Porta Rufina n. 34 – dice Lombardi – consegneremo Domani, a partire dalle ore 11, 1800 tessere, con il nuovo logo del sindacato, a tutti gli iscritti e dirigenti sindacali della nostra provincia”. “L’iniziativa – conclude Lombardi – coincide con il primo anno di attività del nuovo direttivo UGL di Benevento, insediatosi agli inizi di febbraio dello scorso anno, durante il quale, grazie a un ottimo lavoro di squadra, il nostro sindacato ... anteprima24

Domani “Festa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Domani “Festa