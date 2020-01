Dimmi che obiettivo hai e ti dirò che sport praticare (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dieci sport per dieci differenti obiettivi. Gli allenamenti giusti per alleviare lo stress, dimagrire, eliminare dolori, farsi amici nuovi…. ad ognuno il suo! Fitness per la salute (foto pixabay) 1- PER DIMAGRIRE – Non c’è nulla da fare: per bruciare i grassi occorre sudare. L’allenamento giusto se hai questa necessità è di tipo aerobico e cardio, come la corsa, la bicicletta, il vogatore. Oppure se si preferiscono sport di gruppo ci sono le lezione di step e gli allenamenti a circuito. Quando il battito cardiaco supera una certa frequenza si iniziano a bruciare grassi e zuccheri, migliorando anche l’efficienza del funzionamento di cuore e polmoni. Durata minima 30 minuti. 2- PER IL MAL DI SCHIENA – Stress e posizioni sbagliate sono responsabili di molti disturbi alla schiena. Recuperare una corretta postura è indispensabile e grazie ad ... chenews

capirvmos : @GIGUG1N Ti prego dimmi che non ti piace anche lui - AdrianaCioci : RT @chiccomassetti: [..] E dimmi infine se è proprio vero che il mistero dell'infinito è scritto sulla mia piccola fronte. Dimmi, amor mio… - rita89134320 : Dimmi solo che verrà -