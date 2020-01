Diana Del Bufalo parla della rottura con Ruffini a Verissimo: “Ho vissuto il mio dolore ma adesso sto bene” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Diana Del Bufalo ha sofferto dopo la fine della sua relazione con Ruffini, ecco cosa ha detto a Verissimo Si torna a parlare di Diana Del Bufalo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che andrà in onda domani 1 febbraio su Canale 5 la conduttrice è tornata a parlare di Paolo Ruffini e della fine della loro relazione. I due si sono lasciati da pochi mesi, la Del Bufalo in più occasioni ha chiaramente detto che lei e Ruffini si sono lasciati a causa del comportamento del noto conduttore. A sbagliare sarebbe stato solo Paolo, alla Toffanin la Del Bufalo ha detto: “Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male”. Dopo la fine della loro storia d’amore Diana Del Bufalo vuole ancora bene all’ex compagno, si sono anche sentiti al telefono ma ha ... nonsolo.tv

