Da sabato 1 febbraio WhatsApp non funziona su quasi 40 cellulari: lista ufficiale e definitiva (Di venerdì 31 gennaio 2020) A partire da sabato 1 febbraio WhatsApp non funziona su diversi smartphone Android. La notizia, per una volta non è una bufala e dovrà essere analizzata con grande attenzione da tutti coloro che si ritrovano con un device non di ultima generazione. A dirla tutta, in tanti ci hanno chiesto in queste settimane su quali smartphone sarà adottato un provvedimento del genere, al punto a che a gennaio vi abbiamo già premesso una serie di informazioni importanti sotto questo punto di vista. Su quali smartphone WhatsApp non funziona da sabato 1 febbraio Fondamentalmente, WhatsApp non funziona su quasi 40 smartphone. Fino a pochi giorni fa era lecito utilizzare il verbo al futuro, ma con il prossimo ciclo della nota app, ormai imminente, diventa indispensabile contestualizzare il tutto a queste ore. Cerchiamo dunque di passare ad elementi più concreti, riportando nuovamente alla vostra attenzione ... bufale

