Coronavirus, Salvini attacca il Governo: “Qualcuno ha perso tempo”. La replica di Pd e Iv: “E’ un poveraccio” (Di venerdì 31 gennaio 2020) La conferenza stampa di Salvini sul Coronavirus: “Il Governo verifichi ogni singolo ingresso”. Pd e Iv replicano: “Poveraccio”. MILANO – Matteo Salvini ritorna ad attaccare il Governo e questa volta lo fa in una conferenza stampa dedicata al Coronavirus. Dalla sede della Lega di via Bellerio l’ex ministro dell’Interno affronta l’argomento in prima persona dopo i diversi tweet dei giorni scorsi. “Se mangerei cinese questa sera? Fortunatamente ceno a casa con mio figlio. Domani sarò a Vignola e si mangia emiliano, poi a Firenze e si mangia toscano. Nel Governo qualcuno ha perso tempo e sottovalutato quanto stava accadendo“. Da Milano qualche minuto con voi, mi seguite?Pubblicato da Matteo Salvini su Venerdì 31 gennaio 2020 Salvini sul Coronavirus: “E poi eravamo noi gli speculatori” Il leader della ... newsmondo

AlessiaMorani : #Salvini è un #NoVax e oggi fa campagna elettorale sul #coronavirus. Volevo solo informarvi come si scrive cialtron… - repubblica : Coronavirus, Salvini: 'Frontiere aperte, incapaci al governo'. Faraone (Iv): 'Sciacallo'. Orlando (Pd): 'Un poverac… - LegaSalvini : SALVINI INTERVIENE SUL CORONAVIRUS, SECONDO IL LEADER DELLA LEGA CI VOGLIONO PIÙ CONTROLLI -