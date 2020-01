Coronavirus: pandemia di razzismo? (Di venerdì 31 gennaio 2020) La disinformazione. L’ignoranza. La superficialità. Ma anche (soprattutto) la mancanza totale di empatia e quel provincialismo che, nonostante il processo di globalizzazione che ci porta a viaggiare con sempre più disinvoltura da un Paese all’altro e a mostrarci virtualmente “cittadini del mondo”, continua ad affiorare dal profondo di un inconscio collettivo che non ha ancora risolto i suoi nodi ancestrali. La “sindrome cinese” è ancora in agguato. Anni fa con l’epidemia da Sars, adesso, più insidiosamente, con la pandemia del Coronavirus. È bastata la notizia della propagazione in vari Paesi europei, prima ancora dei casi in Italia, per incoraggiare l’insulto razzista, come l’episodio avvenuto su un campo di calcio dilettantistico della provincia di Milano, dove un calciatore cinese di 14 anni si è sentito dire: “spero che ti venga un virus come ci sono nei mercati cinesi”. Per dare il ... vanityfair

