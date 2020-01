Coronavirus cinese: confermati i primi due casi in Russia (Di venerdì 31 gennaio 2020) confermati in Russia i primi due casi di Coronavirus. Ad annunciare la notizia è stata la vice premier, Tatiana Golikova, citata dall’agenzia di stampa ‘Sputnik‘. Le due persone contagiate dal Coronavirus sono cittadini cinesi. Secondo la Golikova, si trovano una nella regione di Tyumen e l’altra in quella di Zabaykalsky Krai.L'articolo Coronavirus cinese: confermati i primi due casi in Russia Meteo Web. meteoweb.eu

pietroraffa : Salgo su un treno per Pesaro. Nella carrozza entra un ragazzo cinese. Una tizia esclama ad alta voce:'Ecco qua, c… - AlessiaMorani : #Salvini è un #NoVax e oggi fa campagna elettorale sul #coronavirus. Volevo solo informarvi come si scrive cialtron… - riotta : Corte Suprema cinese critica, con rarissimo provvedimento, la polizia di stato per aver preso provvedimenti contr… -