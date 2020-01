Coronavirus, cartello in un bar di Roma: “I cinesi qui non possono entrare” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus, bar di Roma vieta ingresso ai cinesi. “Per le disposizioni internazionali di sicurezza, qui non potete entrare”, recita il messaggio in cinese e inglese. Coronavirus, a Roma spunta un cartello che vieta l’ingresso in un bar ai cinesi. L’avviso riguarda un locale in via del Lavoratore, ovvero davanti alla Fontana di Trevi. Uno dei … L'articolo Coronavirus, cartello in un bar di Roma: “I cinesi qui non possono entrare” proviene da www.inews24.it. inews24

marcoranieri72 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, panico a Roma: a Fontana di Trevi cartellino in cinese 'Non entrate' #FOTO #ANSA - Rosskitty77 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, panico a Roma: a Fontana di Trevi cartellino in cinese 'Non entrate' #FOTO #ANSA - ElisabettaIori3 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, panico a Roma: a Fontana di Trevi cartellino in cinese 'Non entrate' #FOTO #ANSA -