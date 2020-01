Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber senza rivali a Seefeld. Ottimo 22mo Samuel Costa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nove vittorie in undici gare, un ruolino di marcia che non vuole davvero fermarsi. Jarl Magnus Riiber sta dominando in lungo e in largo la Coppa del Mondo di Combinata nordica 2020: praticamente impossibile per gli avversari opposti. Oggi l’ennesima prova di forza: è arrivato il trionfo nella prima tappa del Triple di Seefeld, in Austria, una Gundersen con soli 5 chilometri di fondo. Il norvegese aveva già trovato un ampio margine con il salto, poi ha aumentato addirittura il distacco nel fondo, con i rivali che hanno alzato bandiera bianca, decidendo di confrontarsi solamente per la piazza d’onore. Come previsto è il tedesco Vinzenz Geiger a chiudere secondo: per lui volata vincente contro Joergen Graabak, entrambi staccati di 44” dalla vetta. A completare la top-5 troviamo un altro norvegese, Espen Bjoernstad, ed il giapponese Akito Watabe. In casa azzurra eccellente ... oasport

