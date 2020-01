Chiede il divorzio per un videogioco: la storia è davvero incredibile (Di venerdì 31 gennaio 2020) Di storie strane se ne sentono di continuo, ma quella che stiamo per raccontarvi è davvero fuori dal comune. Una coppia, che non ha voluto rendere pubblici i propri nomi, ha infatti divorziato a causa di un videogioco. Vediamo insieme come è andata. Chiede il divorzio per un videogioco: la storia è davvero incredibile Una coppia di venticinquenni ha dovuto interrompere la propria relazione a causa di un videogioco. I due si erano innamorati sei anni fa e vivevano insieme in Malesia, la donna infatti si era trasferita dall Cina proprio per amore. La loro relazione andava a gonfie vele, ma poi il giovane uomo ha scoperto “King of Glory“, un videogioco. Da quel momento la loro storia è completamente mutata e le cose sono peggiorate sempre di più: l’uomo passava tutta la sua giornata – spesso anche la notte – con il videogioco in mano. La donna ha iniziato a ... velvetgossip

panapp : @nevicataz >Moglie/maid di fare una preghierina magica per lui (una delle cretinate delle maid), Marito le chiede d… - Marxtrixx : @SchwoarzMola @SocialmenteDiv1 Due spicchi d’aglio vestiti aiutano la reazione del corpo. Se non mastichi tua mogli… - mylifeasgiulss : @margheritasid1 No così Ben mi chiede il divorzio ?? Devo decidere -